ترمب يستقبل ولي العهد في البيت الأبيض ويصحبه في جولة داخل المقر الرئاسي

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في مقرّ البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
وجرت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، أعقبها جولة اصطحبه خلالها الرئيس الأميركي في أرجاء البيت الأبيض، حيث استمع خلالها إلى شرح موجز حول أبرز المعالم التاريخية للمقر الرئاسي.
كما جمع الرئيس ترمب وسمو ولي العهد حديث جانبي في أروقة البيت الأبيض، تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية ممتدة وتعاون مشترك في مختلف المجالات.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للعلاقات المتميّزة بين البلدين، وتلبيةً لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.