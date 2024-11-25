تقرير يسلط الضوء على السوق السعودي الواعد لاستثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط

وكشف التقرير أن صناديق الدين الخاص أصبحت فئة أصول جذابة بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو مع استمرار نضوج سوق الاستثمارات الخاصة في المملكة ويعود هذا الاتجاه إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فضلًا عن التأثير الإيجابي لبرامج رؤية المملكة 2030، فمنذ إطلاق الرؤية في عام 2016 حتى الربع الثالث من عام 2024، استحوذت المملكة على أكثر من ربع (27.5%) صفقات استثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط.