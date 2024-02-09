"تراحم" تنال اعتماد المنظمة الأوروبية للجودة.. "والقرني" يتسلم الشهادة

وأعرب الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، صقر بن محمد القرني؛ أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود اللجنة في المواءمة مع النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي المُعتمد من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM. وأضاف: أن الحصول على هذه الشهادة تعزّز من الأداء وتطوير نمط أعمال اللجنة ومنسوبيها.