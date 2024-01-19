نيابةً عن خادم الحرمين.. "الخريجي" يشارك في افتتاح قمة "عدم الانحياز"

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا.