تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق العرض الدولي الـ 6 لجَمال الخيل العربية الأصيلة في 13 ديسمبر

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة أن تسجيل الخيل قد انتهى في 15 نوفمبر الماضي، مبينةً أن المؤتمر الصحفي للعرض الدولي سيُعقد في التاسع من ديسمبر بمدينة الرياض؛ لإضفاء المزيد من المعلومات عن أعداد الخيل المشاركة وقيمة الجوائز، إضافة إلى الحكام والرعاة المشاركين.