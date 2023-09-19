"إثراء" يحتفي بالوطن في يومه الـ93.. 30 فعالية ثقافية وعروض فنية متنوعة

ومن حضارة المجاز يسلط معرض (الشعر العربي) الضوء على الشعر السعودي ودوره الفاعل في الساحة الثقافية ضمن عام الشعر العربي 2023م؛ فيما ستتاح فرصة استثنائية للفنانين السعوديين لعرض إبداعاتهم ومهاراتهم الفنية، عبر المساهمة في عمل فني جماعي، يزينون خلاله جدارًا مخصصًا لهم بطابعهم الفني الخاص من خلال فن الـجرافيتي، ليعبّروا في هذا العمل عن مشاعرهم الوطنية العميقة وحبهم لبلادهم، كما تستقبل بقية المعارض في متحف إثراء الزوار للتجول بين مقتنياتها وأعمالها الفنية وهي (من الأرض- صافي الصفر- شطر المسجد) وغيرها؛ فيما تسلط فعالية (سيمفونية سعودية) الضوء على أعمال الفنان السعودي عبدالله حماس، والذي تعبر لوحاته عن المدينة والأزياء والحياة البسيطة لأهالي القرى، كما ستتاح الفرصة للأطفال لإطلاق العنان لإبداعاتهم عبر إنتاج لوحات فنية مستوحاة من أعمال الفنان.