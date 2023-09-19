"إثراء" يحتفي بالوطن في يومه الـ93.. 30 فعالية ثقافية وعروض فنية متنوعة

يحتفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، باليوم الوطني السعودي الـ93 عبر باقة متنوعة من البرامج والفعاليات التي تأتي إبرازًا لهوية المملكة العربية السعودية الأصيلة وثرائها الثقافي وتنوع إرثها الحضاري.
وتتوزع 30 فعالية في أرجاء المركز بين العروض الأدائية وورش العمل والعروض الموسيقية والفلكلورية والألعاب التراثية والحرف اليدوية والمعارض الفنية والعروض السينمائية، والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، في الفترة من 6- 8 ربيع الأول 1445هـ الموافق (21- 23 سبتمبر 2023م)؛ حيث تسعى البرامج المقدمة إلى مشاركة الزوار الاحتفالَ بإرثهم وثقافتهم المتنوعة والمتجددة، العامرة بالكنوز التي تزخر بها مملكتهم.
يعود عرض (نغني للوطن) لمسرح إثراء مجددًا، بعد النجاح الذي حققه خلال فعاليات اليوم الوطني العام الماضي، مع لمسة ساحرة وجرعات أعلى من البهجة والإثارة، ليعكس إنجازات المملكة، من خلال التركيز على الانتماء والوحدة والاحتفاء؛ حيث سيقدم عرض هذا العام لوحاتٍ فنية تأخذ الجمهور في رحلة رائعة عبر مناطق المملكة، في أجواء مليئة بالمتعة والمرح؛ حيث سيغني الجمهور طوال الوقت عددًا من أشهر الأغنيات السعودية، بصحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو يحيى حسن مساوي.
سيخوض الزوار تجربة الألعاب الشعبية السعودية في "منطقة الألعاب التراثية"؛ حيث يشارك الحضور من جميع الأعمار الاستمتاعَ بألعاب توارثتها الأجيال، كما تُعد هذه المساحة التفاعلية فرصة للتعرف على القيم الوطنية والعادات الأصيلة وتعزيزها لدى الأجيال القادمة.
وتصدح أعذب الألحان لأشهر الأغاني السعودية التقليدية والمحبوبة لدى الجمهور في أرجاء البلازا، لتشكل تجربةً استثنائية تستعرض الثراء الثقافي وجمال المفردة الغنائية في أعلى بهائها؛ حيث لا تقتصر هذه الفعالية على ترفيه الزوار ولمّ شملهم فحسب؛ بل هي تذكير بالتقاليد الباقية التي شكّلت الأمة، فعندما تتردد أصداء الألحان وتملأ المكان بإحساس الفرح والفخر والوحدة الوطنية، ترفّ قلوب الحضور وكل من يشارك في هذه الفعالية لتشكل احتفالية لا تنسى بلون الموسيقى السعودية.
سيخوض الزوار رحلة قصصية يجوبون خلالها مناطق المملكة، ويتعرفون على أبرز سماتها وصناعاتها وطبيعة أرضها؛ حيث يشارك مجموعة من الحكواتية من عدة أجيال في استعراض قصص الماضي وخطط المستقبل مرورًا بالحاضر؛ فيما سيتمكن الزوار من إحياء التراث الثقافي السعودي، ومشاركة القصص والخبرات حول الثقافة السعودية، من خلال حضور ثلاث ورش عمل متنوعة تركز على الزخارف الشعبية والحِرَف اليدوية والمشاريع المستقبلية، التي تشكل هوية فعاليات اليوم الوطني لهذا العام.
وستنبض حدائق إثراء بالعروض الآسرة للفنون الشعبية التقليدية من جميع أنحاء المملكة، من خلال تناغم استثنائي للرقصات والأزياء الخلابة والموسيقى الرائعة، لتنقل الحضور في رحلة عبر مناطق المملكة ويكتسبون فهمًا عميقًا لعاداتها وتقاليدها؛ حيث تنطلق رقصات فلكلورية تقليدية عند بدء الموسيقى، لتمثل كل أداء منطقة مختلفة من أرجاء المملكة، بدءًا من العرضة الرائعة من المنطقة الوسطى إلى الرقصة النجدية المفعمة بالحيوية والحركات الدقيقة، لإظهار التقاليد المميزة للمنطقة التي تنحدر منها هذه الرقصات.
ومن حضارة المجاز يسلط معرض (الشعر العربي) الضوء على الشعر السعودي ودوره الفاعل في الساحة الثقافية ضمن عام الشعر العربي 2023م؛ فيما ستتاح فرصة استثنائية للفنانين السعوديين لعرض إبداعاتهم ومهاراتهم الفنية، عبر المساهمة في عمل فني جماعي، يزينون خلاله جدارًا مخصصًا لهم بطابعهم الفني الخاص من خلال فن الـجرافيتي، ليعبّروا في هذا العمل عن مشاعرهم الوطنية العميقة وحبهم لبلادهم، كما تستقبل بقية المعارض في متحف إثراء الزوار للتجول بين مقتنياتها وأعمالها الفنية وهي (من الأرض- صافي الصفر- شطر المسجد) وغيرها؛ فيما تسلط فعالية (سيمفونية سعودية) الضوء على أعمال الفنان السعودي عبدالله حماس، والذي تعبر لوحاته عن المدينة والأزياء والحياة البسيطة لأهالي القرى، كما ستتاح الفرصة للأطفال لإطلاق العنان لإبداعاتهم عبر إنتاج لوحات فنية مستوحاة من أعمال الفنان.
وللأطفال نصيب كبير من الاحتفاء باليوم الوطني في (إثراء) من خلال باقة من الفعاليات والأنشطة؛ حيث تنتظرهم في متحف الطفل لحظاتٌ ساحرة من خلال أداء موسيقي بصحبة رقصات احتفالية مميزة، احتفالًا بالتنوع الثقافي ووحدة والهوية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب خوض تجربة تفاعلية في مساحة معززة بالتقنية والشاشات التفاعلية والألعاب المستقبلية التي تحكي عن اليوم الوطني السعودي، يستكشفون فيها تقاليد وتاريخ وجمال السعودية؛ فيما يسافرون عبر رحلة يتعرفون خلالها على صناعة السفن، ويصنعون قاربًا خشبيًّا يرفع راية الوطن الخضراء.. وفي محطة أخرى سيستمتع الأطفال بصنع الشرائط الاحتفالية لليوم الوطني؛ لخلق تأثير بحركة تتناغم مع الأجواء الاحتفالية لليوم الوطني.
ويحتفي مركز "إثراء" بالتجربة السينمائية المحلية الواعدة، من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة الوثائقية وهي (تخليد فن القط العسيري، رديمة، حامض حلو)، والتي أخرجها وأنتجها صناع أفلام سعوديين، وتستعرض تاريخ فن القط وعملية زراعة الفل والليمون الأحسائي.
يشار إلى أن فعاليات مركز إثراء لليوم الوطني سوف تستمر على مدى ثلاثة أيام؛ فيما سيكون متاحًا للزوار حجز تذاكرهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز خلال تواجدهم في إثراء، كما يمكنهم شراء التذاكر من مكتب الاستعلامات في المركز وقت بدء الاحتفال يوم الخميس المقبل.