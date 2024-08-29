نائب أمير جازان يتفقّد مواقع بمحافظات القطاع الجنوبي المتضررة بالأمطار

قام الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، بجولة تفقُّدية على عدد من المواقع المتضرّرة بمحافطات القطاع الجنوبي جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وشملت الجولةُ مركزَ المضايا، وقرية الصوارمة، التابعين لمحافظة أحد المسارحة، ومركز السهي وقرية العروج التابعين لمحافظة صامطة، وبعض المواقع بمحافظة الطوال.
ووقف خلال الجولة على الجهود المبذولة لخدمة الأهالي والمقيمين وتقديم كل يحتاجون إليه من خدمات؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة بتقديم جميع الخدمات ومعالجة الأضرار في أسرع وقت ممكن وبما يضمن سلامة وراحة المواطن والمقيم، وبمتابعة متواصلة من أمير المنطقة.
ووجّه نائب أمير جازان بضرورة معالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول من جميع الجهات المعنيّة ومضاعفة الجهود وتضافرها من قبل الجميع، ومتابعة الحالة المطرية والتقلُّبات الجوية، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لمواجهة مخاطر الأمطار، وما يصاحبها من جريان السيول وتجمعات للمياه في القرى والأحياء السكنية بالمنطقة؛ حفظًا للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وحضر الجولةَ وكيلُ إمارة منطقة جازان الدكتور عيسى البناوي، وعدد من مديري الجهات ذات العلاقة.