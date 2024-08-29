نائب أمير جازان يتفقّد مواقع بمحافظات القطاع الجنوبي المتضررة بالأمطار

قام الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، بجولة تفقُّدية على عدد من المواقع المتضرّرة بمحافطات القطاع الجنوبي جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.