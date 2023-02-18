"وقاء" ينظم الدورة التدريبية الإقليمية حول المكافحة الجوية للجراد الصحراوي

ويسعى منظمو هذه الدورة للخروج بمنظومة متناسقة وذات ارتباط وثيق في مجال السيطرة المبكرة على آفة الجراد الصحراوي، ومناقشة المعوقات والاحتياجات والتحديات التي تقلل من استخدامات المكافحة الجوية، ودراسة سبل تعزيز هذه المنظومة وبقائها على جاهزية دائمة لمواجهة مخاطر التفشي والفورات المحتمل حدوثها في أي وقت.