الحقيل: مكافآت كشف المخالفات تدعم الرقابة المجتمعية وتعزز تحسين المشهد الحضري

وأكد أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي، ويُعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، لترسيخ مفهوم الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهارًا.