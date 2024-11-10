جودة وإنتاجية.. "الإرشاد" يُوصي مزارعي الخيار بتسميده بمشتقات "الفيرمي كمبوست"

أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة في "الإرشاد الزراعي"، أن التسميد الورقي لمحصول الخيار باستخدام مشتقات سماد الفيرمي كمبوست في نظم الزراعة العضوية دون تربة يزيد من الإنتاجية، ويرفع جودة المحصول.
وأوضح المهندس خالد الدليقان؛ عبر حساب "الإرشاد الزراعي" على منصة "إكس"، أن المركز الوطني للزراعة العضوية يقوم سنوياً بإجراء عديدٍ من التجارب البحثية الخاصّة بالزراعة العضوية دون تربة، ومن هذه التجارب تجربة تأثير الرش الورقي لمشتقات سماد الفيرمي كومبوست على نمو وجودة محصول الخيار العضوي؛ حيث تعد التغذية الورقية أو الرش الورقي من أنواع التغذية المُكملة للتغذية الجذرية؛ نظراً لعدم حركة بعض العناصر داخل النبات لأي سببٍ كان مما يؤدي إلى ظهور أعراض نقصها على النبات.
وأضاف: من أهم مشتقات سماد الفيرمي كمبوست "الفيرمي واش وشاي الفيرمي كومبوست"؛ حيث تحتوي هذه المشتقات على عديدٍ من العناصر الغذائية الميسّرة الصالحة للامتصاص عن طريق الأوراق، وكذلك تحتوي هذه المشتقات على عديدٍ من البكتيريا النافعة التي تعزّز من نقاوة النبات من الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، وكذلك تعظم من جودة إنتاجية محصول الخيار.
وأكّد "الدليقان"؛ أن بعد التأكّد من التجربة ونتائجها يمكن تزويد المزارعين العضويين وتحت التحول والراغبين بنتائج هذه التجارب لتطبيقها في مزارعهم والاستفادة منها في رفع الإنتاج.