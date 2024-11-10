جودة وإنتاجية.. "الإرشاد" يُوصي مزارعي الخيار بتسميده بمشتقات "الفيرمي كمبوست"

وأوضح المهندس خالد الدليقان؛ عبر حساب "الإرشاد الزراعي" على منصة "إكس"، أن المركز الوطني للزراعة العضوية يقوم سنوياً بإجراء عديدٍ من التجارب البحثية الخاصّة بالزراعة العضوية دون تربة، ومن هذه التجارب تجربة تأثير الرش الورقي لمشتقات سماد الفيرمي كومبوست على نمو وجودة محصول الخيار العضوي؛ حيث تعد التغذية الورقية أو الرش الورقي من أنواع التغذية المُكملة للتغذية الجذرية؛ نظراً لعدم حركة بعض العناصر داخل النبات لأي سببٍ كان مما يؤدي إلى ظهور أعراض نقصها على النبات.