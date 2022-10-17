وزير الخارجية: الخطاب الملكي الكريم يؤكد نهج السياسة السعودية الراسخة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

نوه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي جاء ليؤكد نهج السياسة السعودية الراسخة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودور المملكة الريادي في صناعة السلام الدولي وتشجيع الحوار، وحل النزاعات بالتفاوض والوسائل الدبلوماسية.