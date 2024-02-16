الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

يُذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يستضيف في الدفعة الثالثة لعام 2024، 250 معتمراً ومعتمرةً من: الأردن، والعراق، وتونس، ومصر، ولبنان، والجزائر، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وتشاد، وإثيوبيا، والكاميرون، وكينيا، والسنغال، وأوغندا، وموريتانيا.