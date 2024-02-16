الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

أدى ضيوف الدفعة الثالثة لعام 2024 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد النبوي الشريف.
جاء ذلك وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي سهّلت على الزوار تأدية الصلاة بكل يسر وسهولة.
يُذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يستضيف في الدفعة الثالثة لعام 2024، 250 معتمراً ومعتمرةً من: الأردن، والعراق، وتونس، ومصر، ولبنان، والجزائر، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وتشاد، وإثيوبيا، والكاميرون، وكينيا، والسنغال، وأوغندا، وموريتانيا.