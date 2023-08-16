"الوزراء اليمني": الدعم الاقتصادي السعودي ‏يمثل عاملاً فاعلاً لإحراز تقدم بشتَّى القطاعات ‏‎

وتفصيلاً، أشار "عبد الملك" -خلال اجتماع للمجلس اليوم في عدن- إلى ما يمثله دعم ‏الموازنة من دفعة لإسناد جهود حكومة بلاده في تخفيف المعاناة ‏الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ‏والمعيشي، وفق ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).