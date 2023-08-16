محليات

"الوزراء اليمني": الدعم الاقتصادي السعودي ‏يمثل عاملاً فاعلاً لإحراز تقدم بشتَّى القطاعات ‏‎

"عبدالملك" أكد أن المملكة جددت بذلك ما ‏عهده اليمنيون عنها من الوفاء والبذل الكريم ‏
معين عبدالملك
معين عبدالملك

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك: إن الدعم ‏الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لبلاده يمثل ‏عاملاً فاعلاً لإحراز تقدم في شتَّى القطاعات الخدمية والتنموية.‏

وتفصيلاً، أشار "عبد الملك" -خلال اجتماع للمجلس اليوم في عدن- إلى ما يمثله دعم ‏الموازنة من دفعة لإسناد جهود حكومة بلاده في تخفيف المعاناة ‏الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ‏والمعيشي، وفق ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أن المملكة جددت بهذا الدعم ما ‏عهده اليمنيون عنها وعلموه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم ‏والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.‏

وشدَّد مجلس الوزراء على التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود ‏اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المعدة، ومضيها في ‏تنفيذ الإصلاحات الشاملة، مشيراً إلى تطلعها إلى دعم إقليمي ‏ودولي مساند لهذه الإجراءات.‏

اليمن
السعودية
رئيس مجلس الوزراء اليمني
مجلس الوزراء اليمني
معين عبدالملك

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org