"الوزراء اليمني": الدعم الاقتصادي السعودي ‏يمثل عاملاً فاعلاً لإحراز تقدم بشتَّى القطاعات ‏‎

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك: إن الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لبلاده يمثل عاملاً فاعلاً لإحراز تقدم في شتَّى القطاعات الخدمية والتنموية.
وتفصيلاً، أشار "عبد الملك" -خلال اجتماع للمجلس اليوم في عدن- إلى ما يمثله دعم الموازنة من دفعة لإسناد جهود حكومة بلاده في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، وفق ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أن المملكة جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وعلموه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.
وشدَّد مجلس الوزراء على التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، مشيراً إلى تطلعها إلى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.