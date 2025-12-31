في رصد نادر.. "نسر روبّل" يظهر لأول مرة بوسط وشرق المملكة داخل محمية الملك عبدالعزيز

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن رصد وتوثيق طائر "نسر روبّل" (Gyps rueppellii) المهدد بالانقراض، داخل نطاق المحمية، في حدث بيئي وتاريخي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقتي وسط وشرق المملكة، والثالث على المستوى الوطني.
ويحمل هذا الرصد أهمية عالمية نظرًا لتصنيف "نسر روبّل" ضمن فئة الأنواع "المهددة بخطر الانقراض الحرج" (Critically Endangered) بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، بعد فقدان أكثر من 90% من جماعاته في بيئته الأصلية بإفريقيا خلال العقود الثلاثة الماضية.
وسبق رصد هذا الطائر النادر في المملكة مرتين فقط؛ الأولى في عسير عام 1985، والثانية في محافظة العلا عام 2025، ما يجعل ظهوره الأخير في المحمية مؤشرًا بيئيًا يعكس جودة الموائل الطبيعية في المنطقة.
يواجه نسر روبّل تحديات عدّة أبرزها: التسمم بالمبيدات، الصعق الكهربائي، الاصطدام بخطوط الطاقة، فقدان أماكن التعشيش، تناقص الغذاء الطبيعي نتيجة تغير أنماط الرعي، إلى جانب الصيد غير المشروع والتغيرات المناخية المؤثرة على بيئته ومسارات هجرته.
ويُعد رصد "نسر روبّل" في محمية الملك عبدالعزيز الملكية دليلاً على فعالية جهود الهيئة في صون الحياة الفطرية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، بما يعزز مكانة المملكة في حفظ التنوع الحيوي، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.