البيان الختامي للقمة الخليجية - الأوروبية: مواصلة مفاوضات إعفاء الخليجيين من "الشنغن".. وبناء شراكة لتعزيز الأمن والازدهار العالمي

وأعرب القادة والرؤساء في بروكسل عن قلقهم من العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأبدوا استعدادهم في الوقت ذاته من أجل بناء شراكة القرن الـ21 الاستراتيجية، موضحين أنهما سيعملان معًا لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي.