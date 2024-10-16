البيان الختامي للقمة الخليجية - الأوروبية: مواصلة مفاوضات إعفاء الخليجيين من "الشنغن".. وبناء شراكة لتعزيز الأمن والازدهار العالمي

شدَّد البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية - الأوروبية المنعقدة في بروكسل على ضرورة الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجيين من تأشيرة الشنغن، وتأكيد استضافة السعودية النسخة الثانية من القمة في عام 2026، وأهمية إطلاق حوار إقليمي بين الجانبَيْن لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية - الأوروبية ضرورة وقف النار في غزة ولبنان، فضلاً عن التشديد على أهمية حل الدولتَيْن بصفته الطريق الوحيد لضمان السلام في المنطقة، فيما دان القادة والرؤساء المشاركون في أعمال القمة التي شهدتها بروكسل الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.
وأعرب القادة والرؤساء في بروكسل عن قلقهم من العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأبدوا استعدادهم في الوقت ذاته من أجل بناء شراكة القرن الـ21 الاستراتيجية، موضحين أنهما سيعملان معًا لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي.
وحمل البيان الختامي جملة إشادات بالجهود السعودية من أجل دفع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، فضلاً عن الإشادة بمبادرة السعودية بإطلاق تحالف دعم حل الدولتَيْن، التشديد على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد البيان الختامي أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأعلنت القمة الخليجية-الأوروبية إطلاق حوار استراتيجي لتسهيل التجارة والاستثمار بين دول الخليج وأوروبا، ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين التكتلَيْن.