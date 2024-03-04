محليات
نقل مواطنين من بوكيت ومواطن من بانكوك بطائرة الإخلاء الطبي
تحت إشراف ومتابعة من وزارة الخارجية ممثلةً في السفارة في بانكوك
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة تايلاند، أنه تم نقل مواطنين من بوكيت، ومواطن من بانكوك، بطائرة الإخلاء الطبي من تايلاند إلى المملكة العربية السعودية؛ لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.
وأوضحت أن ذلك جاء تحت إشراف ومتابعة من وزارة الخارجية؛ ممثلة في السفارة في بانكوك، وبعد التنسيق مع مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة صباح اليوم.
وأعربت السفارة عن التمنيات لهم بالشفاء العاجل.