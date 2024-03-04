أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة تايلاند، أنه تم نقل مواطنين من بوكيت، ومواطن من بانكوك، بطائرة الإخلاء الطبي من تايلاند إلى المملكة العربية السعودية؛ لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.