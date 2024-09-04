المملكة تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024 بجوائز تصل لمليون دولار

وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال من بين أكثر من 16 ألف متقدم من 151 دولة، بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكراً تدريبياً عالمياً جمع أفضل 250 شركة مع الخبراء والجهات الممكنة، اُختير منهم أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس في التصفيات النهائية لفرصة الفوز في "بيبان 24".