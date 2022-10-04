"السديس": طاقاتنا مسخّرة للتعاون مع الجهات الأمنية لحفظ الطمأنينة بالحرم

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود القيادات الأمنية بالمسجد الحرام، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والذي كان لها أثرٌ بالغٌ في حفظ الأمن وتنظيم الحشود والسهر على راحة القاصدين والقاصدات للمسجد الحرام.