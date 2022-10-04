"السديس": طاقاتنا مسخّرة للتعاون مع الجهات الأمنية لحفظ الطمأنينة بالحرم

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود القيادات الأمنية بالمسجد الحرام، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والذي كان لها أثرٌ بالغٌ في حفظ الأمن وتنظيم الحشود والسهر على راحة القاصدين والقاصدات للمسجد الحرام.
وأكّد "السديس"، أن الرئاسة ومنسوبيها مسخّرة بكل طاقاتها وإمكاناتها للتعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الأمن في المسجد الحرام، وتنفيذ التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- في تسخير الإمكانات كافة وتذليل العقبات ليؤدي العمّار والزوّار نسكهم براحةٍ ويسرٍ واطمئنان.
ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما يقدمونه للحرمين الشريفين من رعايةٍ واهتمام، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.