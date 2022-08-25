طقس الخميس.. الفرص مهيأة لهطول الأمطار بـ4 مناطق ورياح مغبرة بأخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزأين الجنوبي ولأوسط، تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.