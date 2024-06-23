"الشرقية الصحي" يفعّل مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين المستشفيات

فعّل تجمُّع الشرقية الصحي، مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمُّع.
وقام التجمُّع بنقل أولى حالة عناية مركّزة لمواطن يبلغ من العمر 64 عاماً، يعاني قصوراً في وظائف الكلى، وتمّ نقله عن طريق طيران الهلال الأحمر السعودي من مستشفى الخفجي العام إلى مستشفى الجبيل.
من جهته، أكّد مدير المواعيد والإحالات في تجمُّع الشرقية د. مصعب كوله؛ أن إجراءات طلب الإخلاء الجوي لها معايير خاصّة لا تنطبق على بعض المرضى.
وأضاف كوله؛ خدمة الإسعاف الجوي تمّ إطلاق مسارها الأسبوع الماضي، وتمّ نقل الحالة الأولى في وقتٍ استغرق فقط 30 دقيقة.
ولفت إلى أن طلب نقل إسعاف جوي يمر بتسلسلٍ معيّن يبدأ من تواصل الطبيب المعالج في المستشفى مع الرقم 1937؛ ليناقش الحالة مع لجنة طبية متخصّصة؛ لتحديد إمكانية انطباق المعايير على الحالة، وفي حال الموافقة يرفع البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر؛ ليتم إرسال أقرب طائرة متوافرة، وتقييم الحالة على الأرض للتأكّد من سلامته وجاهزيته للنقل، وهذه الإجراءات تستغرق في مُجملها ساعة و52 دقيقة.