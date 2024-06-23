"الشرقية الصحي" يفعّل مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين المستشفيات

ولفت إلى أن طلب نقل إسعاف جوي يمر بتسلسلٍ معيّن يبدأ من تواصل الطبيب المعالج في المستشفى مع الرقم 1937؛ ليناقش الحالة مع لجنة طبية متخصّصة؛ لتحديد إمكانية انطباق المعايير على الحالة، وفي حال الموافقة يرفع البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر؛ ليتم إرسال أقرب طائرة متوافرة، وتقييم الحالة على الأرض للتأكّد من سلامته وجاهزيته للنقل، وهذه الإجراءات تستغرق في مُجملها ساعة و52 دقيقة.