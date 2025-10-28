عقار تطلق منتجها الجديد لتسويق المزادات العقارية

وقّعت منصّة عقار اتفاقية شراكة مع شركة صفوة الإحسان لتكون أول عميل وشريك استراتيجي ضمن منتج عقار الجديد المتخصص في تسويق وترويج المزادات العقارية.
ويهدف هذا المنتج إلى تمكين منظمي المزادات من الوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين والمشترين عبر حلول تسويقية رقمية متكاملة، تشمل الترويج عبر المنصّة وقنواتها الإعلامية والإعلانية المتعددة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية منصّة عقار في دعم التحول الرقمي للسوق العقاري السعودي، وتعزيز الشفافية والابتكار في عرض وتسويق المزادات العقارية.
وقد أشار الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الشهيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في منصّة عقار، إلى حرص المنصّة على إطلاق منتجات تسويقية متطورة تواكب التحول الرقمي في القطاع العقاري وتقدّم قيمة حقيقية لشركائها ومستخدميها، مبينًا أن إطلاق منتج تسويق وترويج المزادات يمثل امتدادًا لرؤية عقار في جعل تجربة التسويق العقاري أكثر فاعلية وابتكارًا، وأن اختيار شركة صفوة الإحسان لتكون أول شركاء هذا المنتج يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتطوير هذا المجال.
كما أكّد الأستاذ يزيد عدنان العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة صفوة الإحسان التجارية، أن الشراكة مع منصّة عقار تأتي ضمن توجه الشركة نحو التكامل بين التقنية والتسويق العقاري، بما يسهم في تعزيز حضور المزادات العقارية والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين والمستفيدين، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تمكين وكلاء البيع القضائيين من الإعلان عن العقارات الموكلة إليهم بسهولة ووفق الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
وتجسّد هذه الشراكة انطلاقة مرحلة جديدة في تسويق المزادات العقارية الرقمية، حيث توظّف منصّة عقار خبرتها التسويقية وتقنياتها الحديثة لتمكين وكلاء البيع والمطورين من تحقيق أقصى استفادة من القنوات الرقمية، بما يعزّز كفاءة السوق ويرسّخ مكانة المملكة كرائدٍ إقليمي في التقنيات العقارية.