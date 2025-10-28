عقار تطلق منتجها الجديد لتسويق المزادات العقارية

وقد أشار الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الشهيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في منصّة عقار، إلى حرص المنصّة على إطلاق منتجات تسويقية متطورة تواكب التحول الرقمي في القطاع العقاري وتقدّم قيمة حقيقية لشركائها ومستخدميها، مبينًا أن إطلاق منتج تسويق وترويج المزادات يمثل امتدادًا لرؤية عقار في جعل تجربة التسويق العقاري أكثر فاعلية وابتكارًا، وأن اختيار شركة صفوة الإحسان لتكون أول شركاء هذا المنتج يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتطوير هذا المجال.