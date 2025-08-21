وزير الصحة يثمّن تبرع سمو ولي العهد بالدم وإطلاقه الحملة السنوية للتبرع

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات الإنسانية للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ومنها تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، مما يعكس نهجًا راسخًا في رعاية صحة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة، مؤكدًا أن مبادرة سمو ولي العهد تمثل نموذجًا مُلهمًا في دعم الجهود الوطنية لترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الصحي، والإسهام في توفير الدم ومكوناته للمرضى في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة القطاع الطبي، وتلبية احتياجات بنوك الدم، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بحياة صحية متكاملة.