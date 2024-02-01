"شؤون الأسرة" يُطلق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر التنمر

وتشمل الحملةُ تنفيذَ عدد من ورش العمل التدريبية، وتوظيف كل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، فضلًا عن دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى التوعوي والتثقيفي، الذي يتضمّن تصاميمَ ومقاطع فيديو موجّهة للأطفال وأسرهم، بمساهمة أكثر من 50 شريكًا من الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الحكومية، والخاصة، والقطاع غير الربحي.