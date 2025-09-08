جامعة الملك سعود تتيح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا المستحدثة والنوعية

وأكد أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني، حاثًا الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر بوابة القبول -وفق الرابط أعلاه- أو التواصل على إيميل العمادة (dgsad@ksu.edu.sa) أو حساب العمادة على تويتر(@DGS_KSU) داعيًا المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني إلى (كتابة الاسم، ورقم الهوية، والكلية، والقسم) والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.