جامعة الملك سعود تتيح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا المستحدثة والنوعية

أعلنت جامعة الملك سعود عن إتاحة بوابة القبول للتقديم على سبعة برامج مستحدثة ونوعية في الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026م، وذلك خلال الفترة من الأحد 5/10/2025م الموافق 13/4/1447هـ، حتى نهاية دوام الخميس 16/10/2025م الموافق 24/4/1447هـ عبر بوابة القبول الإلكترونية على الرابط .
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، أن البرامج المطروحة تشمل (3) برامج دكتوراه (إدارة الرعاية الصحية وسياساتها، الدراسات العمرانية والتخطيط، واللسانيات)، و(3) برامج ماجستير (إدارة الطوارئ والكوارث، رعاية الأسنان، تقنية الأسنان)، وبرنامج دبلوم عالٍ واحد (الحماية من الإشعاع وسلامة المصادر الإشعاعية)، مبينًا أنها تأتي في إطار سعي الجامعة لتطوير منظومة الدراسات العليا ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأفاد أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا جرى تطويرها وفقًا لسياسات القبول الجديدة للجامعة المبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 وتحول الجامعة وفقًا لنظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؛ من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.
وبين الهدلق أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج)، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.
وأشار إلى تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول وأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب له للتقديم، مبينًا أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة التقديم.
وأكد أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني، حاثًا الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على البرامج ومتطلبات وشروط القبول عبر بوابة القبول -وفق الرابط أعلاه- أو التواصل على إيميل العمادة (dgsad@ksu.edu.sa) أو حساب العمادة على تويتر(@DGS_KSU) داعيًا المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني إلى (كتابة الاسم، ورقم الهوية، والكلية، والقسم) والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.