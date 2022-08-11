"الصحة" تُحَذّر من التعرض للغبار وتوجه عددًا من النصائح لمرضى الربو

وأفادت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، بأن طرق الوقاية من أضرار الغبار، تتمثل في الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات ذات تصفية الهواء مع تغييرها باستمرار.