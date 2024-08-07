"منظمة التعاون الرقمي" تطلق العدد الثاني لمجلة EconomiX المتخصصة بالاقتصاد الرقمي العالمي

ويتعمق العدد الثاني في مجموعة من الموضوعات المحفزة للتفكير، ويشمل ذلك: تمكين المرأة من خلال تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء وتسهيل وصولها إلى منصات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام، وتزويد رواد الأعمال بالمهارات والأدوات للنمو والازدهار في الاقتصاد الرقمي، والاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي وخريطة الاستثمار الرقمي، وجمع أنظمة التجارة العالمية تحت سقف رقمي واحد، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، والأصول الرقمية والترميز، وتسليط الضوء على الاقتصادات الرقمية للعديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي بالنظر إلى المشروعات والمبادرات والآفاق الرئيسة، فضلاً عن التحديات التي تواجهها والفرص التي يستغلونها.