الدكتور عيد حمد اليحيى يدشّن حسابه الرسمي على "سناب شات" لتعزيز الوعي بتاريخ الجزيرة العربية

ويأتي إطلاق الحساب امتدادًا لنهج الدكتور عيد اليحيى القائم على ربط المعرفة بالمكان، والإنسان، وتسليط الضوء على الجذور التاريخية العميقة للجزيرة العربية، من خلال طرح يجمع بين علم الطبوغرافيا، وعلم الآثار، وعلم الإنسان، في إطار معرفي متكامل يخدم الوعي الوطني، ويعزّز الهوية الثقافية.