الدكتور عيد حمد اليحيى يدشّن حسابه الرسمي على "سناب شات" لتعزيز الوعي بتاريخ الجزيرة العربية

دشّن الدكتور عيد حمد اليحيى حسابه الرسمي على منصة "سناب شات"، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المحتوى المعرفي المتخصص في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري، والإنساني، والجغرافي، وتقديمه بأسلوب مبسّط، وحديث يواكب تطلعات الجمهور الرقمي.
ويأتي إطلاق الحساب امتدادًا لنهج الدكتور عيد اليحيى القائم على ربط المعرفة بالمكان، والإنسان، وتسليط الضوء على الجذور التاريخية العميقة للجزيرة العربية، من خلال طرح يجمع بين علم الطبوغرافيا، وعلم الآثار، وعلم الإنسان، في إطار معرفي متكامل يخدم الوعي الوطني، ويعزّز الهوية الثقافية.
ويُعد الدكتور عيد اليحيى من أبرز الباحثين في هذا المجال، إلى جانب كونه معدًّا، ومقدّمًا لبرنامج "على خطى العرب"، الذي أسهم في إعادة قراءة التاريخ العربي من خلال الجغرافيا، والإنسان والذاكرة المكانية.
ومن المتوقع أن يتضمن حسابه على "سناب شات" محتوًى متنوعًا يشمل قراءات تاريخية، ويوميات معرفية، وتوثيقًا بصريًا للمواقع ذات البعد الحضاري، بما يتيح للجمهور التفاعل المباشر مع المعرفة في قالب معاصر.
رابط الحساب: