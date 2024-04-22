محليات

دوريات المجاهدين بجدة تطيح بـ "فلبيني" يروج "الشبو"

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات المجاهدين بجدة تطيح بـ "فلبيني" يروج "الشبو"

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الفلبينية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جدة
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

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