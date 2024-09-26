وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، اليوم، حفل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق فيرمونت في الرياض.
وكان في استقبال الدكتور فيصل بن عبدالعزيز لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، وعدد من منسوبي السفارة.
حضر الحفل، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.