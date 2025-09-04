محليات

الحاجة إلى نشر المعرفة العلمية الموثوقة لمواجهة الصور النمطية السلبية
هيئة الرقابة النووية تؤكد أن سمعة التقنيات الإشعاعية تتأثر بمفاهيم خاطئة
أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن التقنيات النووية والإشعاعية ما زالت تواجه سمعة جماهيرية سلبية، تعود في معظمها إلى انتشار مفاهيم معرفية خاطئة وصور نمطية غير دقيقة حول مخاطرها.

وبيّنت الهيئة أن الخوف من الإشعاع يختلف عن إدراك المخاطر الأخرى التي يواجهها الإنسان بحواسه المباشرة، مثل النار، حيث يتعزز هذا الخوف نتيجة قصور الوعي العلمي وتداول معلومات غير موثوقة.

وأكدت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب نشر الحقائق من مصادرها المرجعية المعتمدة، والعمل على ترسيخ الوعي المجتمعي استنادًا إلى المعرفة العلمية الصحيحة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الثقة في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية والإشعاعية.

