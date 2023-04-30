"الراجحي" يشيد بنجاحات السعودية في مجال السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

وأشار المهندس الراجحي إلى إطلاق 22 مبادرة متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، مبينًا أن جهود المملكة أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي منها تطبيق بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وكذلك تنظيم المؤتمر السعودي الدولي الخامس بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية 2022م بالتعاون مع منظمة العمل العربية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص الكبرى.