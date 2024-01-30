خلال أسبوع.. أكثر من 270 ألف اتصال يتلقاه مركز الخدمات الصحية 937

استقبل رقم الخدمات الصحية الطارئة بوزارة الصحة 937، خلال الأسبوع المنتهي، أكثر من 270 ألف اتصال، فيما أجرى أكثر من 40 ألف مكالمة.
وأوضح مركز الخدمات الصحية 937، أن عدد الاتصالات المتسلمة خلال الفترة من 21 يناير حتى 27 يناير، بلغ 271.432 مكالمة واردة، و43.263 صادرة.
وأكّد أن عدد المكالمات إجمالياً منذ بداية عام 2024 بلغ 942.596 مكالمة بنسبة رضا عن الخدمات بلغت 94.09%.
ووصل عدد البلاغات المسجلة، إلى 34.614 مكالمة، ومكالمات الاستشارات الطبية 63.471، ومكالمات حجز الموعد للمراكز الصحية 40.471، و165 لحجز موعد لمكافحة التدخين.