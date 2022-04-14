130 مساحة pop up وكشك للناشئة.. هنا "أكبر سوق مفتوح بالمدينة"

يُعد سوق بركة المدينة، أكبر سوق مفتوح يقام بالمدينة المنورة في موقع من أهم المواقع بالمدينة في قلب ساحة مسجد قباء، ويبعد عن الحرم النبوي قرابة 7 دقائق.
ويهدف السوق إلى ترتيب وتكـامل المشاريع الناشئة والعلامات التجارية، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص الدخل، وفتح باب رزق جديد لمجتمع مستدام، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة مصاحبة خلال شهر رمضان.
ويوفر السوق ١٠٠ كشك لأصحاب المشاريع المبتدئة والناشئة، للباعة المتجولة والأسر المنتجة و٣٠ مساحة pop up لأصحاب العلامات التجارية من مطاعم ومَقاهٍ ومحال للتسوق، كالملبوسات والإكسسوارات والسجاد، بالإضافة إلى حضانة قباء لراحة الزوار والمصلين.