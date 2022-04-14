130 مساحة pop up وكشك للناشئة.. هنا "أكبر سوق مفتوح بالمدينة"

يُعد سوق بركة المدينة، أكبر سوق مفتوح يقام بالمدينة المنورة في موقع من أهم المواقع بالمدينة في قلب ساحة مسجد قباء، ويبعد عن الحرم النبوي قرابة 7 دقائق.