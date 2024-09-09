"أماك" تستعرض خطتها الاستراتيجية وتعتمد حزمة نوعية من المبادرات لتعزيز مسيرتها الاقتصادية

انطلاقًا من التزامها بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي المستدام، استعرض مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) خطة النمو الاستراتيجية إلى عام 2025، واعتمد حزمة من المبادرات الرامية إلى توسعة نطاق عملياتها؛ لتعزيز نموها بما يتماشى مع رؤية السعودية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وترتكز خطة النمو الاستراتيجية المعتمدة إلى عام 2025 على عدد من المبادرات النوعية التي تستهدف تفعيل فرص النمو المتاحة حاليًا عبر توسيع عمليات التطوير لعدد من المواقع والمناجم الحالية، بما يعزز من إنتاجيتها، ويرفع من كفاءتها التشغيلية، وتوسعة عمليات التنقيب في جميع المواقع الجديدة.
وتستند المبادرات الجديدة إلى محورَيْن رئيسيَّيْن:
تطوير رواسب الذهب في موقع كتينة: تمتد الرواسب الذهبية لهذا الموقع على مسافة 1.5 كيلومتر؛ وهو ما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز إنتاج الشركة من الذهب.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من رواسب الذهب خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من الحصول على رخصة التعدين، وهي في مراحلها النهائية، ونتوقع إصدارها خلال عام 2024.
بَدء الإنتاج من المواقع الحفرية، مثل موقع السكري؛ لتزويد مصنع معالجة الذهب في موقع قيان. وتحتوي تراخيص الاستكشاف والتعدين في قيان، بما في ذلك موقع العقيق، على رواسب ضحلة عدة، يمكن أن تعزز العمر التشغيلي لمصنع قيان للذهب. كما تعتزم أماك القيام بعمليات تقييم لتحديد مستوى مخزون رواسب الذهب في موقع الهجرة الجديد كمصدر إضافي للمعدن الخام.
من المقرر بدء عمليات التعدين تحت الأرض في منجم قيان بحلول الربع الثاني من عام 2025؛ لتزويد مصنع قيان للذهب، الذي يُتوقَّع له أن يسهم في تقليل كلفة إنتاج الذهب بمقدار 400 دولار أمريكي للأونصة؛ وذلك نظرًا إلى أن احتياطيات التعدين تحت الأرض تتمتع بدرجات نقاء أعلى، كما أن تكاليف التعدين أقل بشكل كبير مقارنة بعمليات التعدين السطحي العميقة.
البدء بإنتاج خام أكسيد الحديد من منجم نهام خلال ثلاثة أشهر من صدور رخصة التعدين، التي هي في مراحلها الأخيرة، ونتوقع إصدارها خلال نهاية عام 2024.
ويحتوي هذا المنجم على أكثر من سبعة ملايين طن موارد؛ وذلك لتلبية الطلب المحلي من هذا الخام الذي يُستخدم في صناعة الأسمنت؛ إذ إن الاستهلاك المحلي لمصانع الأسمنت يتجاوز مليون طن سنويًّا.
توسيع قدرة تخزين المخلفات الجافة بحلول نهاية عام 2025؛ لاستيعاب جميع مخلفات الاحتياطيات القابلة للتعدين المستقبلية في عدد من المواقع، منها: المصانع، قيان، كتينة والمواقع الفرعية الأخرى.
كما تم التركيز في خطة النمو الاستراتيجية على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى التركيز على استحداث مجموعة من المشاريع الجديدة بغية توسعة نطاق عمليات الشركات في أسواق وقطاعات جديدة، فضلاً عن رفع مستويات الاستدامة، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.
تقرَّر العمل على تأسيس شركة حفر ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة AMAK، مُكرَّسة لتسريع برنامج الاستكشاف للتراخيص الحالية التي حصلت عليها AMAK، البالغ عددها 21 ترخيصًا، تشمل: 17 رخصة معادن أساس بمساحة 1296.4 كيلومتر مربع - رخصتَيْن للمعادن الصناعية الكوارتز والمنجنيز والسيليكا بمساحة 110.91 كيلومتر مربع - رخصتَيْن لتعدين الذهب والنحاس والزنك والفضة بمساحة 52.48 كيلومتر مربع.
وستقدم هذه الشركة أيضًا خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة للعملاء الآخرين في السعودية، والحصول على رخص كشف إضافية واعدة:
- عن طريق المزايدة، التي سوف تطرحها وزارة الصناعة والثروة المعدنية مستقبلاً.
- استكشاف وتعدين المعادن الصناعية: بدء الاستكشاف في الامتيازات المعدنية الصناعية الجديدة التي تم الحصول عليها، وهي عبارة عن السيليكا والمنجنيز والكوارتز.
- ربط مرافق AMAK بشبكة الكهرباء العامة؛ ما سيؤدي إلى تقليل استهلاك الديزل، وتحسين البصمة الكربونية للشركة.