"أماك" تستعرض خطتها الاستراتيجية وتعتمد حزمة نوعية من المبادرات لتعزيز مسيرتها الاقتصادية

بَدء الإنتاج من المواقع الحفرية، مثل موقع السكري؛ لتزويد مصنع معالجة الذهب في موقع قيان. وتحتوي تراخيص الاستكشاف والتعدين في قيان، بما في ذلك موقع العقيق، على رواسب ضحلة عدة، يمكن أن تعزز العمر التشغيلي لمصنع قيان للذهب. كما تعتزم أماك القيام بعمليات تقييم لتحديد مستوى مخزون رواسب الذهب في موقع الهجرة الجديد كمصدر إضافي للمعدن الخام.