البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات

يُشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، المنع من مزاولة النشاط التجاري، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إبعاد المتستَّر عليه عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.