الأمير سعود بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "كهاتين"

وقدم معالي الدكتور حاتم المرزوقي "شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته لهذا البرنامج وحرص سموه على كل ما من شأنه أن يُسهم في تطوير عمل المنظمات غير الربحية ورؤية سموه الطموحة لتطوير العمل الخيري من خلال دعمة للمبادرات النوعية الساعية إلى تعظيم العمل التنموي في جميع أنحاء المملكة".