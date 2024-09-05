الأمير سعود بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "كهاتين"

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقرّ الإمارة، اليوم؛ معاليَ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" الدكتور حاتم المرزوقي، وعددًا من أبناء الجمعية ومنسوبيها.
واطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير برنامج التعاون بين إمارة منطقة مكة المكرمة وجمعية "كهاتين" عن الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، مثمنًا سموّه للجمعية الجهود التي تقدمها لخدمة أبنائها.
ونوّه سموّه إلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة، حفظها الله، للقطاعات غير الربحية، كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني المُحققة لرؤية المملكة 2030، مشيدًا سموه بهذا التعاون بين إمارة منطقة مكة المكرمة وجمعية "كهاتين" لخدمة أبناء وبنات موظفي الإمارة المتوفين.
وأشاد سموه بالأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، مثمنًا سموه للجمعية الجهود التي تقدمها لخدمة أبنائها.
بعد ذلك كرّم سموُّ النائب أبناءَ وبنات موظفي الإمارة المتوفين، والذين يحظون بالرعاية من قبل جمعية كهاتين، مقدمًا جميع ممكنات الإمارة ودعمها في سبيل تذليل التحديات التي تواجههم، كما كرمهم بهدايا مالية؛ تقديرًا من سموه لهم.
وقدم معالي الدكتور حاتم المرزوقي "شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته لهذا البرنامج وحرص سموه على كل ما من شأنه أن يُسهم في تطوير عمل المنظمات غير الربحية ورؤية سموه الطموحة لتطوير العمل الخيري من خلال دعمة للمبادرات النوعية الساعية إلى تعظيم العمل التنموي في جميع أنحاء المملكة".
الجدير بالذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" تعمل على خدمة مستفيديها من خلال ثلاثة مسارات: المسار الإغاثي، والمسار التنموي، ومسار القبول المجتمعي، وتعمل على كفالة حوالي 10 آلاف يتيم من خلال المركز الرئيسي بمكة المكرمة وفرعي الطائف والمدينة المنورة.