طالبة سعودية تحصد جائزة الفنون الخليجية.. ووالدها: سعداء برفع علَم وطننا

وأضاف: "لا أنسى أيضًا أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على دعمه وتشجيعه ومباركته الغالية بعد تحقيق هذا المنجز، وكذلك نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونشكر وزير التعليم على دعمه المباشر لكل المبدعين، وخصوصًا من يمثل الوطن في هذه المناسبات وفي كل الأنشطة الطلابية، التي توليها وزارة التعليم كل جهدها واهتمامها".