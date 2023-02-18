طالبة سعودية تحصد جائزة الفنون الخليجية.. ووالدها: سعداء برفع علَم وطننا

حققت الطالبة ميار خالد شريفي من تعليم جازان، المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الفنون التشكيلية "الرسم"، ضمن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام، الذي نظّمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بدولة الكويت.
وقال والد الطالبة ميار خالد شريفي لـ"سبق": "الحمد لله تعالى على توفيقه، والحقيقة أن سعادتنا لا توصف بهذا المنجز الذي يسجل باسم الوطن، وهذا يعود -بعد توفيق الله- إلى اهتمام قيادتنا الرشيدة؛ ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وما يوليانه من اهتمام ورعاية لكل أبناء الوطن وخصوصًا الطلاب والطالبات".
وأضاف: "لا أنسى أيضًا أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على دعمه وتشجيعه ومباركته الغالية بعد تحقيق هذا المنجز، وكذلك نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونشكر وزير التعليم على دعمه المباشر لكل المبدعين، وخصوصًا من يمثل الوطن في هذه المناسبات وفي كل الأنشطة الطلابية، التي توليها وزارة التعليم كل جهدها واهتمامها".
وثمّن" شريفي" لمدير تعليم جازان ملهي عقدي، اهتمامه واتصاله ومباركته ودعمه، وشكَرَ مدير مكتب تعليم أبو عريش الدكتور حسن خضي، وجميع الإداريين المشرفين في وفد المملكة العربية السعودية للمشاركة الخليجية في دولة الكويت، وإدارة نشاط الطالبات في تعليم المنطقة؛ مختتمًا حديثه قائلًا: "الحمد لله على هذا الإنجاز الذي تَحقق وسعادتنا غامرة برفع علم وطننا عاليًا".