"تنمية الدوادمي" تفتتح مسار ثهلان للهايكينج بمشاركة أكثر من 250 شخصًا

نظمت جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي بالتعاون والشراكة المجتمعية مع بلدية الدوادمي والقرية التراثية بالشعراء حفل افتتاح مسار ثهلان للهايكينج، الذي نفذته جمعية درب بدعم من رجل الأعمال عبدالرحمن عبدالعزيز المهنا.
حضر الفعالية ما يزيد 250 شخصاً، وشارك فيها صعوداً الجبل 56 متسلقاً رجالًا ونساء وأطفالًا، أصغرهم سناً 12 سنة وأكبرهم 88 سنة.
وتهدف الفعالية لتحسين برامج جودة الحياة في بعدها الرياضي ويشكل وجهة جذب والتعاون المثمر بين القطاعات غير الربحية والحكومية والقطاع الخاص وممارسة العمل التطوعي والتعريف بمدرسة الدوادمي الفنية التي اشتهرت بالنحت وكثرة النحاتين.
ويعتبر هذا المسار رابع مسار للهايكنج في محافظة الدوادمي، حيث سبق تدشين مسارات منتزه جبلة الوطني قبل ستة أشهر، والمسارات مفتوحة طوال السنة، ويعتبر أفضل أوقاتها من شهر أكتوبر إلى نهاية شهر أبريل
واستضافت الجمعية الفنانة التشكيلية مها الكافي، والتي قدمت رسومات ونقوشًا على أحجار من مختلف مناطق المملكة مربوطة بتراثها، بينما استوحت النقوش من نقوش جبلي ثهلان ومأسل ومشاركة الفنان النحات خالد العنقري وعرضت نماذج لأعماله.