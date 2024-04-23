"تنمية الدوادمي" تفتتح مسار ثهلان للهايكينج بمشاركة أكثر من 250 شخصًا

ويعتبر هذا المسار رابع مسار للهايكنج في محافظة الدوادمي، حيث سبق تدشين مسارات منتزه جبلة الوطني قبل ستة أشهر، والمسارات مفتوحة طوال السنة، ويعتبر أفضل أوقاتها من شهر أكتوبر إلى نهاية شهر أبريل