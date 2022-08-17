أمانة العاصمة المقدسة تتيح "خدمات المتاجر المتنقلة"

وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تم طرحها عبر منصة "بلدي"، من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدمة تسهم مباشرةً في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة.