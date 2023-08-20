"رئيس جامعة طيبة": استعدادات متكاملة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة علمية وأكاديمية مشجعة

وقال الدكتور السراني أن الدولة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لم تألُ جهداً في دعم التعليم والحرص على أن يكون المواطن على قدرٍ عالٍ من التعلم والتدرب، مؤكداً أن الجامعة هيَّأت كافة السبل أمام الطلبة من خلال توفير التجهيزات الفنية والتقنية والمعامل والقاعات الدراسية وصيانتها وتجهيزها وتحسين جودتها بما يتوافق مع تطلعات الوزارة ويتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات لهذا العام.