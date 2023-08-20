"رئيس جامعة طيبة": استعدادات متكاملة لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة علمية وأكاديمية مشجعة

أكّد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن الجامعة بكافة قطاعاتها ومرافقها أكملت استعداداتها بكافة احتياجاتها لاستقبال طلبتها للعام الجامعي 1445 وتوفير بيئة علمية واكاديمية تُسهم في تشجيعهم على التعلم والتفوق ورفع مستوى تحصيلهم العلمي، إضافة إلى إعداد كليات الجامعة ببرامج تعريفية وإرشادية للطلبة المستجدين بهدف تهيئتهم للعملية التعليمية الجامعية.
وأشار السراني، إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية صحية ومتميزة لكافة طلابها.
جاء ذلك بعد أن أكملت جامعة طيبة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1445 من خلال تهيئة مرافق الجامعة والكليات والقاعات الدراسية ومباني الخدمات لاستقبال طلبتها المستجدين والعائدين لمقاعد الدراسة.
وقال الدكتور السراني أن الدولة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لم تألُ جهداً في دعم التعليم والحرص على أن يكون المواطن على قدرٍ عالٍ من التعلم والتدرب، مؤكداً أن الجامعة هيَّأت كافة السبل أمام الطلبة من خلال توفير التجهيزات الفنية والتقنية والمعامل والقاعات الدراسية وصيانتها وتجهيزها وتحسين جودتها بما يتوافق مع تطلعات الوزارة ويتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات لهذا العام.