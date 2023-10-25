بالفيديو.. "يا هلا بالعرفج" يستعرض مكان انطلاق "الجامعة العربية" في قمة "رضوى" بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق في "ينبع"

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا من شرم رضوى في ينبع، وهو يروي من خلاله قصة استقبال الملك عبدالعزيز للملك فاروق، حين أمر ببناء المخيمات والمخبز الذي كان ينتج 2000 رغيف في اليوم. وبحسب المصادر، فمن هذا المكان انبثقت فكرة جامعة الدول العربية، وتوالت التبريكات من رؤساء الدول العربية، كما حضرت قضية فلسطين في هذا اللقاء التاريخي.