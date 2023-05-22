لتطوير قطاع الضيافة.. الهيئة الملكية للعلا تعلن تصاميم منتجع "أزوليك" العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تصاميم منتجع "أزوليك" العلا، بهدف تطوير قطاع الضيافة، كأحد مستهدفات رؤية العلا لتطويرها كوجهة سياحية عالمية مع الالتزام بالحفاظ على تاريخها وتراثها وبيئتها الطبيعية.
وسيسهم المنتجع مع ما تم الإعلان عنه من فنادق ونُزل خلال الأيام الماضية في تعزيز وتنويع اقتصاد المحافظة.
ويستلهم منتجع "أزوليك"، تصاميمه من البيئة الطبيعية الثقافية في العلا؛ حيث تتجسد فيه مختلف عناصر الاستدامة بمختلف جوانبها وفق ما حدده مخطط "رحلة عبر الزمن"، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسة ضمن رؤية العلا بهدف أن تصبح العلا أكبر متحف حي في العالم، ووجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيوفر المنتجع تجربة ثقافية سياحية وخيارات الضيافة الفاخرة المتعددة، حيث يتضمن 76 فيلا سكنية مع مرافق وملحقات متعددة، منها النادي الصحي والمطاعم العالمية والمقاهي، ودور الضيافة الفاخرة، والتي تتكامل وفق تصاميم عصرية تتشكل من البيئة الطبيعية وتجسيد الكثبان الرملية وألوان الجبال المحيطة، إضافة إلى المتحف الذي يضم العديد من الفنون الإبداعية.
وتعد مشروعات المنتجعات والفنادق التي أعلنتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا إضافة إبداعية من خلال التصاميم الفريدة من نوعها والتي تتكامل مع البيئة الطبيعية الثقافية، وتلتزم بمعايير الاستدامة في عمليات التصميم والبناء وتطوير المواقع القائمة بمواد البناء المحلية وتعزيز تكامل البيئة مع النباتات والكائنات الحية.