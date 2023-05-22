لتطوير قطاع الضيافة.. الهيئة الملكية للعلا تعلن تصاميم منتجع "أزوليك" العلا

وسيوفر المنتجع تجربة ثقافية سياحية وخيارات الضيافة الفاخرة المتعددة، حيث يتضمن 76 فيلا سكنية مع مرافق وملحقات متعددة، منها النادي الصحي والمطاعم العالمية والمقاهي، ودور الضيافة الفاخرة، والتي تتكامل وفق تصاميم عصرية تتشكل من البيئة الطبيعية وتجسيد الكثبان الرملية وألوان الجبال المحيطة، إضافة إلى المتحف الذي يضم العديد من الفنون الإبداعية.