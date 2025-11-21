"الشؤون الإسلامية" تفتح التوظيف لـ31 ألف وظيفة إمام ومؤذن

وأوضح "آل الشيخ" أن الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من القيادة الرشيدة أسهم في تمكينها من تعزيز خدماتها في العناية ببيوت الله والارتقاء ببرامج الدعوة، مؤكدًا أن توفير هذا العدد من الوظائف سينعكس إيجابًا على جودة الأداء الإداري والفني داخل الوزارة وفروعها.