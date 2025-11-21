"الشؤون الإسلامية" تفتح التوظيف لـ31 ألف وظيفة إمام ومؤذن

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الجمعة 30 جمادى الأولى 1447هـ، فتح باب التقديم لشغل وظائف إمام ومؤذن على نظام المكافآت في جميع المناطق، وذلك بعد انتهاء الوزارة من مشروعها الأكبر للتوظيف، الذي جرى خلاله تعيين 60 ألف مواطن ومواطنة في مختلف فروع الوزارة.
وأوضح "آل الشيخ" أن الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من القيادة الرشيدة أسهم في تمكينها من تعزيز خدماتها في العناية ببيوت الله والارتقاء ببرامج الدعوة، مؤكدًا أن توفير هذا العدد من الوظائف سينعكس إيجابًا على جودة الأداء الإداري والفني داخل الوزارة وفروعها.
ودعا الوزير جميع المواطنين المؤهلين إلى التقديم عبر فروع الوزارة، مبينًا أن الوظائف الجديدة لا تشترط التفرغ الكامل، إذ تتيح للمعيَّنين الجمع بين وظيفتين. كما رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على دعمهما المستمر لأبناء وبنات الوطن.
وكان "آل الشيخ" قد شهد يوم الاثنين 26 جمادى الأولى 1447هـ توقيع آخر ثمانية عقود ضمن برنامج الخطة الوطنية للتوظيف، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من القيادات والإعلاميين، ليكتمل بذلك توظيف 60 ألف مواطن خلال أربعة أعوام، في أكبر مبادرة توظيف في تاريخ الوزارة.
يُذكر أن إجمالي الوظائف التي وفّرتها الوزارة حتى الآن بلغ 91 ألف وظيفة، شملت: دعاة وداعيات، وأئمة ومؤذنين، ومراقبين ومراقبات، وحراس وحارسات أمن، فيما تمثل الـ31 ألف وظيفة الجديدة أكبر دفعة مخصَّصة للأئمة والمؤذنين على نظام المكافآت ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.