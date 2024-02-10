"تعليم جازان" تُنهي استعداداتها للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

أنهت الإدارة العامة للتعليم بجازان، استعدادها للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، تحت شعار: "يوم بدينا"، عبر حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات، تنفّذ في مدارس المنطقة، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: "إن الاحتفاء بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، يجسّد العمق التاريخي والثقافي والحضاري لوطننا الغالي منذ ثلاثة قرون، نستذكر فيه جهود أئمته وملوكه وأمرائه، وولاء أجدادنا الوثيق عبر التاريخ تحت راية التوحيد، وما قدموه من تضحيات وبطولات في سبيل وحدة الوطن وأمنه ونمائه، وبما يعزز قيم المواطنة في نفوس الطلاب والطالبات".
وأكد "عقدي" استعداد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية منذ وقت مبكر لإعداد خطة للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، وفق الإطار العام للمناسبة، من خلال تشكيل اللجنة العليا، والتعميم على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة بموعد المناسبة وتاريخها.
وأيضًا بإعداد خطط تنفيذ فعاليات الاحتفاء والأنشطة والمسابقات الطلابية، والإشراف على هذه الفعاليات، وفق اللوائح والضوابط، وتجهيز الخطة الإعلامية للاحتفاء بالمناسبة والبدء بتنفيذها وفق الضوابط والآليات الخاصة بذلك.
وأشار إلى أن مسؤولي الإدارة والمشرفين التربويين والمشرفات، سيشاركون الطلاب والطالبات فعاليات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" في المدارس وفق خطة معدة للزيارات.
وقال "عقدي": إن مدارس المنطقة من يوم غد الأحد، ستنفذ العديد من الفعاليات؛ أهمها فعالية المنافسات والتحديات، التي تتضمن خمس منافسات تتضمن: رسم الأحداث التاريخية، والتصوير الفوتوغرافي للأطعمة، وتصميم أزياء التأسيس، والحرف التقليدية، وتحدي الألعاب التقليدية، إضافة إلى تنفيذ فعالية الإذاعة المدرسية التي يستعرض من خلالها الطلاب والطالبات كل يوم نمطًا معينًا من التاريخ، والأطعمة، والأزياء التقليدية، والحرف اليدوية، والألعاب التقليدية.
وكذلك فعالية ركن الخيل، ومأدبة التأسيس، ومعرض أزياء التأسيس، وسوق الحرفية، وركن لعبنا.
كما تشتمل الفعاليات على رحلات التأسيس الطلابية نحو الوجهات المرتبطة بالتاريخ والثقافة السعودية؛ لتعريف الطلاب والطالبات بأهم الوجهات السياحية والتاريخية، للمحافظة على التراث السياحي وتعزيز الهوية الوطنية.
هذا بالإضافة إلى المسرحيات التي تنفذ خلال الأيام المحددة للاحتفاء بالمناسبة؛ لتعريف الطلاب والطالبات بالتسلسل التاريخي للمملكة والتعرف على أئمتها وملوكها الذين حكموا المملكة خلال ثلاثة قرون.