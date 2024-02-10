"تعليم جازان" تُنهي استعداداتها للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

وقال "عقدي": إن مدارس المنطقة من يوم غد الأحد، ستنفذ العديد من الفعاليات؛ أهمها فعالية المنافسات والتحديات، التي تتضمن خمس منافسات تتضمن: رسم الأحداث التاريخية، والتصوير الفوتوغرافي للأطعمة، وتصميم أزياء التأسيس، والحرف التقليدية، وتحدي الألعاب التقليدية، إضافة إلى تنفيذ فعالية الإذاعة المدرسية التي يستعرض من خلالها الطلاب والطالبات كل يوم نمطًا معينًا من التاريخ، والأطعمة، والأزياء التقليدية، والحرف اليدوية، والألعاب التقليدية.