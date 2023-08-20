وزير التعليم يبحث مع السفيرَ الكندي الفرص التعليمية المتاحة لأبناء السعودية

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو؛ لبحث سبل التعاون العلمي بين المملكة وكندا، في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب فرص التعاون المستقبلية بين البلدين.