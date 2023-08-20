وزير التعليم يبحث مع السفيرَ الكندي الفرص التعليمية المتاحة لأبناء السعودية

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو؛ لبحث سبل التعاون العلمي بين المملكة وكندا، في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب فرص التعاون المستقبلية بين البلدين.
وناقش اللقاء الفرص التعليمية المتاحة لأبناء المملكة بعد إضافة "كندا" كإحدى وجهات الابتعاث الجديدة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ تحقيقًا لاستراتيجية البرنامج بتنويع خيارات التعليم أمام أبناء وبنات المملكة للالتحاق بأفضل المؤسسات التعليمية بدول العالم.
كما استعرض اللقاء آليات التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الكندية، والتبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، وكذلك استعراض فرص الاستثمار التعليمي في المملكة.