النيابة العامة: سنتان سجناً لمتهمين قاموا بحيازة المخدرات بقصد التعاطي

وأكّدت النيابة العامة أنها ماضية بحزمٍ في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشدّدة في جرائم المخدرات كافة، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد الأمن والصحة.