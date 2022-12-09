الرئيس الموريتاني: قمة الرياض العربية الصينية تكريس تحول نوعي لشراكة استراتيجية

أوضح الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" تُعد تكريسًا للإرادة السياسية المشتركة في إرساء نموذج تعاوني داعم لشراكة استراتيجية وتحول نوعي في المسار العام.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في القمة التي أُقيمت في العاصمة الرياض، مؤكدًا أن القمة تمكّن من بناء جسر للتعاون بين الصين والدول العربية، مشيرًا إلى رسوخ تضامن الصين والدول العربية في القضايا المشتركة، مثمنًا الدعم الذي تقدمه الصين لبلاده.
وأكد الرئيس الموريتاني ضرورة ترسيخ الأمن والسلام في الوطن العربي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع مسارات التسوية السلمية للأزمات القائمة في ليبيا وسوريا واليمن، ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال حالة الاضطراب الأمني في مواصلة تهديد الأمن القومي العربي.