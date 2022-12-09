الرئيس الموريتاني: قمة الرياض العربية الصينية تكريس تحول نوعي لشراكة استراتيجية

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في القمة التي أُقيمت في العاصمة الرياض، مؤكدًا أن القمة تمكّن من بناء جسر للتعاون بين الصين والدول العربية، مشيرًا إلى رسوخ تضامن الصين والدول العربية في القضايا المشتركة، مثمنًا الدعم الذي تقدمه الصين لبلاده.