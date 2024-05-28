"الشاحنة المتهورة".. تكريمٌ رسمي لوافد يمني حَدّ من نزيف الأرواح في حادث مأساوي بـ"حقل"

كرّم محافظ "حقل" خالد بن بندر الخريصي، اليوم، بحضور مدير مستشفى حقل العام محمد العمراني ورئيس بلدية حقل فيصل الحريقي وممثل مؤسسة الفايز أحمد الفايز، الوافدَ اليمني عبدالله اللهيب؛ نظير موقفه الإنساني النبيل في الحد من خسائر الأرواح التي وقعت في حادث مأساوي يوم الخميس الماضي عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بالمبادرة بالاتصال على قريبه في مؤسسة الفايز للمقاولات، والتي بدورها أبلغت الجهات الأمنية لإخلاء الطريق أمام الشاحنة المتهورة، ويعود سبب الحادث إلى عطل في مكابح الشاحنة وعدم قدرة السائق على السيطرة عليها؛ مما أدى إلى اصطدامها بـ3 مركبات لم تتدارك إخلاء الطريق؛ مما نتج عنه وفاة 3 وإصابة 2 آخريْن.
وفي تفاصيل الحادث، أنه أثناء خروج "اللهيب" من محافظة حقل، وبالقرب من مركز الوادي الجديد؛ شاهد شاحنة على الاتجاه المعاكس تسير بسرعة جنونية يظهر على سائقها الهلع، وفقدانه السيطرة عليها؛ حيث قام على الفور بالاتصال على قريبه، ليقوم الآخر بالاتصال على الجهات الأمنية، والتي بدورها قامت بإخلاء 15 عاملًا تابعين للمؤسسة التي تنفّذ أعمال صيانة على الطريق؛ وتحديدًا على مدخل محافظة حقل، و10 عمال تابعين للبلدية، بالإضافة إلى عدد من مركبات المسافرين من الطريق والمنطقة المحيطة به؛ إلا أن مشيئة الله قدّرت اصطدام الشاحنة بـ3 مركبات لم يدركها الوقت لتجنب الشاحنة.