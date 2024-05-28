"الشاحنة المتهورة".. تكريمٌ رسمي لوافد يمني حَدّ من نزيف الأرواح في حادث مأساوي بـ"حقل"

وفي تفاصيل الحادث، أنه أثناء خروج "اللهيب" من محافظة حقل، وبالقرب من مركز الوادي الجديد؛ شاهد شاحنة على الاتجاه المعاكس تسير بسرعة جنونية يظهر على سائقها الهلع، وفقدانه السيطرة عليها؛ حيث قام على الفور بالاتصال على قريبه، ليقوم الآخر بالاتصال على الجهات الأمنية، والتي بدورها قامت بإخلاء 15 عاملًا تابعين للمؤسسة التي تنفّذ أعمال صيانة على الطريق؛ وتحديدًا على مدخل محافظة حقل، و10 عمال تابعين للبلدية، بالإضافة إلى عدد من مركبات المسافرين من الطريق والمنطقة المحيطة به؛ إلا أن مشيئة الله قدّرت اصطدام الشاحنة بـ3 مركبات لم يدركها الوقت لتجنب الشاحنة.