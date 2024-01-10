"سعود الطبية": قرابة 18 ألف إحالة طبية مقبولة.. بينها 3 آلاف حالة إنقاذ حياة خلال 2023م

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، قرابة 18 ألف حالة مقبولة للإحالات الطارئة والروتينية، من بينها أكثر من 3 آلاف حالة إنقاذ حياة، خلال العام الميلادي المنصرم؛ وذلك في تخصصات طبية مختلفة.