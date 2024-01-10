"سعود الطبية": قرابة 18 ألف إحالة طبية مقبولة.. بينها 3 آلاف حالة إنقاذ حياة خلال 2023م

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، قرابة 18 ألف حالة مقبولة للإحالات الطارئة والروتينية، من بينها أكثر من 3 آلاف حالة إنقاذ حياة، خلال العام الميلادي المنصرم؛ وذلك في تخصصات طبية مختلفة.
وأوضحت المدينة أن من أبرز التخصصات التي استقبلت تلك الإحالات؛ تخصصات: الجراحة، وطب وجراحة القلب، والطب الباطني، وطب الأطفال، والإصابات المتعددة، وأمراض النساء والولادة، والسموم، وطب وجراحة العيون.
وأشارت إلى أن الإحالات الطبية المقبولة في المدينة الروتينية والطارئة بلغت 14335 حالة.
وأكدت المدينة جاهزية أقسام طوارئ المدينة لاستقبال مختلف الحالات؛ حيث يتوفر فيها أحدث التجهيزات الطبية، وبكادر طبي مؤهل على التعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.