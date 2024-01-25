"الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية".. خارطة طريق سعودية نحو الريادة العالمية

هذا الجانب المهم والحيوي من ذلك العلم الواسع، تدركه السعودية وتدرك حجمه بالنظر إلى حجم مجال التقنية الحيوية في البلاد، وكونها أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار. كما تتنبأ تحليلات السوق بأن يسهم القطاع بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وأن يضيف أكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، وأن يوفر نحو 11 ألف وظيفة في السعودية بحلول عام 2030 قابلة للزيادة.